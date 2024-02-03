Высоцкая поддержала уволенного из «Белого лотоса» Биковича

Актриса, супруга режиссера Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая поддержала сербского актера с российским паспортом Милоша Биковича, которого уволили из третьего сезона сериала HBO «Белый лотос».

Свой лайк Высоцкая поставила под постом Биковича в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о том, что он не будет сниматься в сериале, таким образов выразив ему поддержку.

«Я был бы рад сниматься в «Белом лотосе» — сериале, который мне действительно нравится, поработать с коллегами, которых я уважаю. Однако мое участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, так как я не готов менять свои принципы», — написал в своем сообщении Бикович.

25 января МИД Украины раскритиковал телеканал HBO и Warner Bros. Discovery за работу с Биковичем.

«Белый лотос» изначально задумывался как мини-сериал — его первый сезон был посвящен похождениям гостей и сотрудников отеля вымышленной сети «Белый лотос» на Гавайях. Впоследствии шоу было решено продолжить в формате антологии: действие второго сезона разворачивалось в отеле «Белый лотос» на Сицилии. Единственными актерами, которые снялись в обоих сезонах, стали Дженнифер Кулидж и Джон Гриз.

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