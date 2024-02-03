Андрей Губин захотел вернуться на сцену в 2024 году

Поп-исполнитель и сонграйтер Андрей Губин хочет вернуться на сцену в 2024 году. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Изданию стало известно, что состояние страдающего от лицевых болей Андрея Губина улучшилось. Недавно 49-летний артист прошел полное обследование, в частности на онкологические заболевания, и обнаружил, что здоров.

В беседе с изданием исполнитель хита «Мальчик-бродяга» заявил, что диагноз относительно проблем с лицом ему не поставили, врачи списывают боли на невралгию.

Несмотря на то, что лицо Губина все еще болит, он предполагает, что снова сможет петь. Восстановить вокальные способности он планирует в течение года, однако, если у него все-таки не получится выйти на сцену, Губин продаст написанные в последнее время песни другим исполнителям.

При этом, отметил певец, его продолжают приглашать на корпоративы даже без голоса, чтобы «просто посидеть» со знаменитостью, однако Губин от таких предложений отказывается.

Накануне Губин не исключил, что мог позаимствовать ноты песни «Мальчик-бродяга» у композиции аранжировщика Сергея Конева.

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