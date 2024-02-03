Милош Бикович лишился роли в новом сезоне «Белого лотоса»

Сербско-российский актер Милош Бикович потерял роль в новом сезоне сериала «Белый лотос». Об этом сообщает издание Deadline.

«Для меня было честью быть выбранным для участия в Белом лотосе, сериале, к которому я отношусь с большим уважением, и с коллегами, которых я глубоко уважаю. Однако мое участие невозможно по причинам, выходящим за рамки искусства, и я не склонюсь ни перед каким повествованием, которое ставит под угрозу мою честность», — приводит издание слова актера.

25 января МИД Украины раскритиковал телеканал HBO и Warner Bros. Discovery за работу с Биковичем.

До этого сообщалось, что Бикович примет участие в съемках третьего сезона сериала Майка Уайта «Белый лотос». Съемки начнутся в феврале в Таиланде. Предположительно, Биковичу могла достаться роль русского тренера по йоге.

«Белый лотос» изначально задумывался как мини-сериал — его первый сезон был посвящен похождениям гостей и сотрудников отеля вымышленной сети «Белый лотос» на Гавайях. Впоследствии шоу было решено продолжить в формате антологии: действие второго сезона разворачивалось в отеле «Белый лотос» на Сицилии. Единственными актерами, которые снялись в обоих сезонах, стали Дженнифер Кулидж и Джон Гриз.

Ранее Милош Бикович заявил, что его «отношение к России не меняется» из-за русофобии за границей.