Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Госдуме объяснили, почему в эфире не звучат песни про СВО

Депутат Драпеко: в эфире должны звучать хорошие патриотические композиции

close
100%
Павел Смертин/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы и актриса Елена Драпеко заявила, что на радио и телевидении обязательно должны звучать патриотические песни. Ее слова передает mk.ru.

«Единственный момент, что должны быть хорошие песни. Но Лоза — очень талантливый человек. Наверняка его песня достойна исполнения в телевизионных концертах», — заявила парламентарий.

Драпеко посоветовала Лозе обратиться с Госдуму, чтобы профильный комитет по средствам массовой информации помог исполнителю решить вопрос с выходом его патриотической композиции.

Недавно Юрий певец и композитор Юрий Лоза пожаловался, что его патриотические песни не крутят в эфире. Он заявил, что после начала СВО выпустил песню «Ребята воюют», но она «не имеет шансов на публикацию». Артист считает, что на российских теле- и радиоэфирах звучат только песни на общие темы ( «Я — русский», «Встанем»), а не песни, посвященные «конкретному действию».

По словам композитора, в прошлом году на главной сцене Грушинского фестиваля патриотические песни и вовсе были под запретом. Лоза считает, что российская медиасистема старается «остаться в стороне» от СВО, абстрагироваться от происходящего.

Ранее сообщалось, что в России запустили патриотическую радиостанцию «Гордость».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами