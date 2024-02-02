В Госдуме объяснили, почему в эфире не звучат песни про СВО

Депутат Государственной думы и актриса Елена Драпеко заявила, что на радио и телевидении обязательно должны звучать патриотические песни. Ее слова передает mk.ru.

«Единственный момент, что должны быть хорошие песни. Но Лоза — очень талантливый человек. Наверняка его песня достойна исполнения в телевизионных концертах», — заявила парламентарий.

Драпеко посоветовала Лозе обратиться с Госдуму, чтобы профильный комитет по средствам массовой информации помог исполнителю решить вопрос с выходом его патриотической композиции.

Недавно Юрий певец и композитор Юрий Лоза пожаловался, что его патриотические песни не крутят в эфире. Он заявил, что после начала СВО выпустил песню «Ребята воюют», но она «не имеет шансов на публикацию». Артист считает, что на российских теле- и радиоэфирах звучат только песни на общие темы ( «Я — русский», «Встанем»), а не песни, посвященные «конкретному действию».

По словам композитора, в прошлом году на главной сцене Грушинского фестиваля патриотические песни и вовсе были под запретом. Лоза считает, что российская медиасистема старается «остаться в стороне» от СВО, абстрагироваться от происходящего.

Ранее сообщалось, что в России запустили патриотическую радиостанцию «Гордость».