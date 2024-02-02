Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Лада Дэнс рассказала о похудении после больницы

Певица Лада Дэнс рассказала, что худеет после больницы с помощью спорта

close
100%
Пресс-служба «России 1»

Певица Лада Дэнс призналась в беседе с kp.ru, что поправилась после больницы.

Дэнс отметила, что некоторое время не занималась спортом, но теперь снова вернулась к упражнениям. С помощью бега, танца, йоги и занятий на пилоне артистке удалось избавиться от лишних килограммов.

«Пилон я освоила с нуля и очень быстро для съемок клипа «Але, Алеша». Сейчас я вернулась к занятиям. Занимаюсь для поддержки формы, для гибкости, для пластики. Для того, чтобы смотреться на сцене гармонично рядом с коллективом, так как девочки моложе меня. Танцуем вместе — надо смотреться гармонично, не выпадать из их «строя», — поделилась певица.

5 августа Лада Дэнс попала в автомобильную аварию на одном из участков трассы М-2 «Крым», которая проходит через Московскую область. В результате ДТП с участием трех машин актриса получила черепно-мозговую травму, и ей понадобилась медицинская помощь.

Уже через две недели после ДТП певица выступила на концерте, посвященном 802-летию Нижнего Новгорода. Как отметили зрители, на сцену артистку вынесли помощники, и она хромала в течение всего мероприятия.

Ранее звезда КВН попала в больницу в Таиланде.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами