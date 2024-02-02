Лада Дэнс рассказала о похудении после больницы

Певица Лада Дэнс призналась в беседе с kp.ru, что поправилась после больницы.

Дэнс отметила, что некоторое время не занималась спортом, но теперь снова вернулась к упражнениям. С помощью бега, танца, йоги и занятий на пилоне артистке удалось избавиться от лишних килограммов.

«Пилон я освоила с нуля и очень быстро для съемок клипа «Але, Алеша». Сейчас я вернулась к занятиям. Занимаюсь для поддержки формы, для гибкости, для пластики. Для того, чтобы смотреться на сцене гармонично рядом с коллективом, так как девочки моложе меня. Танцуем вместе — надо смотреться гармонично, не выпадать из их «строя», — поделилась певица.

5 августа Лада Дэнс попала в автомобильную аварию на одном из участков трассы М-2 «Крым», которая проходит через Московскую область. В результате ДТП с участием трех машин актриса получила черепно-мозговую травму, и ей понадобилась медицинская помощь.

Уже через две недели после ДТП певица выступила на концерте, посвященном 802-летию Нижнего Новгорода. Как отметили зрители, на сцену артистку вынесли помощники, и она хромала в течение всего мероприятия.

Ранее звезда КВН попала в больницу в Таиланде.