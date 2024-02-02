Драпеко о скандале с гостьей на шоу Малахова: «Ну сволочь она»

Депутат Государственной думы и актриса Елена Драпеко оказалась солидарна с позицией телеведущей Леры Кудрявцевой, которая плеснула воду в гостью из Белоруссии на шоу Андрея Малахова. Слова парламентария передает aif.ru.

«Ну сволочь она (гостья передачи. — прим. «Газеты.Ru»), а что еще скажешь? Какая тут может быть реакция — однозначная, как у всякого нормального человека!» — заявила Драпеко.

При этом парламентарий отметила, что не стала бы поступать так, как это сделала Кудрявцева. Она заявила, что и вовсе не стала бы звать эту женщину на шоу на месте Андрея Малахова.

«Зачем? Чтобы весь этот позор вселенский показывать на полмира? Я вообще не понимаю этих передач про ужасы», — отметила Драпеко.

28 января Лера Кудрявцева объяснила, почему вылила на женщину стакан воды на шоу Андрея Малахова. Она пояснила, что сын этой женщины, Андрей, рассказал на передаче, что мать бросила его и еще четверых своих детей, среди которых, в частности, был ребенок с ДЦП. Молодого человека усыновила приемная семья, но, повзрослев, он захотел встретиться со своей родной матерью.

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