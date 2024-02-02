Посол Израиля рассказала о ВНЖ участников «Би-2» в стране

Чрезвычайный и полномочный посол Государства Израиль в Российской Федерации Симона Гальперин рассказала о перспективе получения вида на жительство в стране участниками группы «Би-2». Ее цитирует ТАСС.

«Те, кто являются израильтянами, они израильтяне. Те, кто нет, то нет», — сказала дипломат в ответ на статус артистов в Израиле.

На вопрос, будет ли вопрос с ВНЖ решаться в индивидуальном порядке, глава диппредставительства Израиля ответила отрицательно.

После скандала с задержанием «Би-2» из-за нарушения визового режима в Таиланде группа прибыла в Израиль. Глава израильского МИД Исраэль Кац лично встретился с артистами и заявил, что их спасли от экстрадиции и последующего заключения. Российских журналистов на встречу не пустили.

В Госдуме музыкантам пообещали, что их «все равно где-нибудь поймают», подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Гальперин рассказала, что российских журналистов не пустили на пресс-конференцию «Би-2» по просьбе самих артистов.