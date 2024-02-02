Друг Дроздова ответил на сообщения о его госпитализации

Друг Николая Дроздова Константин Мирошник опроверг сообщения о том, что телеведущего госпитализировали из-за ухудшения состояния здоровья. Его цитирует RT.

По словам Мирошника, он говорил с Дроздовым по телефону, и тот объяснил, что сопровождает жену к стоматологу.

«Николай Николаевич сейчас в прекрасном расположении со своим другом едут лечить зуб, причем не ему, а жене Татьяне. Вечером будет петь песни, готовится снимать 10 программ на Зоо-ТВ», — заверил он.

2 февраля Telegram-канал Shot сообщил, что зоологу стало плохо накануне, родные не стали вызывать скорую помощь, а привезли пациента в больницу самостоятельно. Дроздова осмотрели медики и назначили ему противоопухолевую терапию, его также перевели на дневной стационар. В течение недели зоолог будет посещать необходимые процедуры в больнице, после чего возвращаться домой.

Ранее адвокат блогерши Елены Блиновской развеяла популярный слух о состоянии блогера.