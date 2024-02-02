Размер текста
А
А
А

Солист «Би-2» нашел «русский след» в своем задержании в Таиланде

Солист «Би-2» Егор Бортник* о задержании: операция была продумана заранее

Солист группы «Би-2» Лева (настоящее имя Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом)) прокомментировал свое задержание в Таиланде. Беседу с музыкантом публикует «Пятый канал».

Бортник заявил, что гордится израильским гражданством, при этом считает себя гражданином мира.

«Моя страна помогла мне стать самостоятельным. Моя страна спасла меня и моих друзей в трудную минуту», — сказал он.

В своем задержании за нарушение тайского визового режима артист нашел «русский след».

«Так получилось, что я на данный момент живу в Европе. Нам всем говорили, что это — «русский след». Я понимаю, что эта операция была продумана заранее, к сожалению, нашли «слабое звено», которое не от нас зависело», — сказал Бортник, предположив, что трудностей, с которыми столкнулась группа, можно было избежать.

Накануне группа «Би-2» прибыла в Израиль после задержания и последующей депортации из Таиланда. Глава израильского МИД Исраэль Кац лично встретился с артистами. По его словам, он счастлив, что власти смогли помочь музыкантам избежать экстрадиции в Россию, где им «грозило долгое заключение». Депутат Госдумы РФ Андрей Луговой, который угрожал артистам тюрьмой, заявил, что их «все равно где-нибудь поймают».

Ранее дипломат объяснил подробности депортации музыкантов «Би-2».

*  признан в РФ иностранным агентом
Все новости на тему:
Задержание «Би-2» в Таиланде
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами