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Брэд Питт получил роль в последнем фильме Тарантино

Брэд Питт снимется в последнем фильма Квентина Тарантино «Кинокритик»

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Reuters

Квентин Тарантино в третий раз пригласил на съемки своих фильмов Брэда Питта. Как пишет Deadline, звезда Голливуда снимется в последнем фильме легендарного режиссера под названием «Кинокритик».

На текущий момент неясно, кого сыграет Питт. В прошлый раз Питт получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Однажды в Голливуде». Он также снялся у Тарантино в «Бесславных ублюдках» .

Тарантино не раскрывает сюжет последнего фильма. Ранее он только рассказал, что действие фильма происходит в Калифорнии в 1977 году, и он основан жизни кинокритика, который действительно жил, но никогда не был по-настоящему знаменит и писал рецензии на порнофильмы.

Источником для вдохновения послужила работа Тарантино, когда он был подростком: он загружал порножурналы в торговый автомат и вынимал деньги из банкомата.

«Все остальное было слишком отвратительно, чтобы читать, но потом был один порнографический журнал с действительно интересной страницей», — рассказал режиссер. Особенно нравился Тарантино один критик, который писал «язвительно и умно».

Также в кулуарах говорят, что за последнее время Тарантино сильно переписал сценарий.

В октябре этого года Квентин Тарантино посетил военную базу в Израиле. Издание Daily Mail уточнило, что последние два года голливудский режиссер проживает в Тель-Авиве вместе с женой-израильтянкой Даниэллой Пик и двумя детьми. В интервью 2021 года кинематографист называл Тель-Авив уменьшенной версией Лос-Анджелеса, отмечая «великолепные рестораны, классные бары и клубы» города. Тарантино и Пик познакомились в 2009 году на израильской премьере фильма «Бесславные ублюдки».

Ранее вторая книга Квентина Тарантино «Киноспекуляции» вышла на русском языке.

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