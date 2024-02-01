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Охлобыстин раскрыл, чем недоволен в «Холопе 2»

Актер Охлобыстин заявил, что неудовлетворен собой в фильме «Холоп 2»

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Пресс-служба ТНТ

Актер Иван Охлобыстин признался в Telegram-канале, что остался недоволен собой в фильме «Холоп 2».

«Работа актеров, безукоризненна. О себе судить не могу, в силу естественной каждому нормальному человеку неудовлетворенности своим видом», — объяснил артист.

Охлобыстин добавил, что сам фильм ему очень понравился. Он назвал картину зрелищной, остроумной и заслуживающей самой высокой оценки. Артист счастлив, что принял в этом участие. Охлобыстин уточнил, что ходил на поздний сеанс. Однако, несмотря на этот факт, по его словам, зрительский зал был «забит до отказа».

6 января стало известно, что «Холоп-2» Клима Шипенко собрал 2 миллиарда рублей за шесть дней в прокате. Также в российском прокате лидировала картина «Бременские музыканты» Алексея Нужного. Экранизация одноименного мультфильма собрала 1 470 325 364 рубля за первый уикенд.

27 января «Холоп-2» стал второй самой кассовой лентой в российском прокате.

15 января кинокритик Давид Шнейдеров объяснил успех фильма «Холоп-2» отсутствием конкуренции в российских кинотеатрах. Он убежден, что миллиардные сборы «Холопа-2» обеспечены тем, что сейчас в прокате нет «приличного кино».

Ранее кинокритик призвал «забинтовать руки» авторам ремейков советских картин.

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