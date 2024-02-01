Юрий Лоза рассказал, как встретит свое 70-летие

Юрий Лоза, известный автор и исполнитель песен, отмечает свое 70-летие. Он планирует отметить этот юбилей на работе — он будет занят на концертах, которые пройдут в начале февраля в Москве и Петербурге, пишет ТАСС.

Лоза отметил, что решил провести свой юбилей таким образом, чтобы продолжать работать до своих 75 лет.

Музыкант также поделился своим мнением о том, почему его песни так долгоживущи. Лоза считает, что это связано с тем, что он вкладывал в свое творчество много труда и умения. Он отметил, что песни, написанные за 15 минут людьми, которые не умеют это делать, не имеют права на долгую жизнь. Лоза уверен, что его песни написаны для людей, а не для исполнителя, и поэтому они будут жить.

Кроме того, Лоза поделился своими музыкальными предпочтениями, отметив, что он всегда подбирает музыку в зависимости от настроения. Он считает, что разнообразная музыка помогает избежать усталости от одного и того же.

В свой юбилейный день Юрий Лоза не планирует ничего особенного и обещает, что его концерты будут обычными, «без пафоса».

До этого певец Юрий Лоза в беседе с kp.ru заявил, что не завидует Филиппу Киркорову, так как исполнитель, по его мнению, одинокий человек. Лоза считает, что теперь «короля эстрады развенчали», после «голой вечеринки». Лоза добавил, что из-за случившегося с Киркоровым ни один человек не горюет — даже из тех, кто находился в окружении артиста.

Ранее Юрия Лозу наградили антипремией за популяризацию теории плоской Земли.