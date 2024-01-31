Дипломат объяснил подробности депортации музыкантов «Би-2»

Россия и Израиль имеют право требовать депортации музыкантов «Би-2». Причем на территории России не признают наличие паспортов других стран, так как двойное гражданство не предусмотрено, объяснил дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь. В этом случае дальнейшая судьба музыкантов зависит только от действия властей Таиланда, где они сейчас находятся, объяснил он в эфире НСН.

У человека с несколькими паспортами есть выбор, куда именно возвращаться, так как паспорта разных стран за границей – это равнозначные документы. Пи этом в России гражданство другого государства не признается, отметил Корчмарь. Поэтому музыкантам, по его словам, придется встретиться с представителем посольства или генконсульства и объяснить, к какой стране они принадлежат.

«Если человек с двумя паспортами скажет: «Я гражданин РФ и хочу, чтобы меня депортировали в Россию», тогда наше посольство будет настаивать, что мы бы хотели его вернуть. При этом музыкант с паспортом Израиля может сказать, что хочет депортироваться в эту страну, а не Россию», — пояснил Корчмарь.

Россия, однако, может потребовать выдачи музыкантов.

«Он может отказаться от депортации в РФ, имея в наличии другой паспорт, но мы имеем право его истребовать», — объяснил дипломат.

Напомним, накануне сообщалось, что троих участников группы «Би-2» с российским гражданством могут депортировать только в Россию. Еще у двоих из пятерых граждан РФ есть, помимо российского, паспорта Израиля. Сегодня стало известно, что солит группы Лева – Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом) – прибыл в Израиль после задержания коллектива в Таиланде. Подробнее о причинах задержания группы – в материале.

Ранее стало известно, что концерты группы «би-2» в Таиланде организовала клининговая компания.