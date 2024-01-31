Александр Ревва пришел на светскую премьеру с женой

Юморист Александр Ревва пришел со своей супругой Анжеликой на светскую премьеру комедии Марюса Вайсберга «Конец славы». Об этом сообщает The Voice.

На публичное мероприятие в одном из столичных кинотеатров пришли и другие звезды российского шоу-бизнеса. Исполнитель главной роли Павел Деревянко пришел с новой избранницей, 33-летней предпринимательницей Зоей Фуць, актер Павел Прилучный также пришел с возлюбленной — они появились на светской премьере вместе с Зепюр Брутян.

Шоумен женат на своей возлюбленной Анжелике, с которой познакомился в Сочи в ночном клубе. Супруга певца признавалась, что не хотела в тот вечер идти в клуб, но поддалась уговорам подруги, которой позже была благодарна за настойчивость. Ревва официально зарегистрировал отношения с избранницей через три года после первой встречи. В 2007 году у пары появилась на свет дочь Алиса, а в 2013 году родилась еще одна девочка, которую назвали Амели.

После начала спецоперации России на Украине Ревва практически перестал вести соцсети и не появлялся на публике. В СМИ активно начали распространяться сведения, что юморист эмигрировал в Испанию, однако в конце 2022 года шоумен стал посещать светские мероприятия в Москве, а также возобновил концертную деятельность.

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