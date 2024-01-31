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Актера из российских сериалов будут судить за госизмену

«Ъ»: снявшегося в российских сериалах Кирилла Канахина будут судить за госизмену

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Российского актера Кирилла Канахина будут судить за госизмену. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, дело Канахина будет рассматривать 2-й Западный окружной военный суд в Москве. Бывшего российского актера обвиняют в государственной измене, терроризме и других преступлениях.

Журналисты напомнили, что после начала специальной военной операции (СВО) Канахин уехал на Украину и вступил в «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) (РДК). В его составе он участвовал в боях против российских войск на Херсонском направлении, а также в атаке на приграничный район Брянской области.

Сейчас Канахин находится на Украине, поэтому суд будет рассматривать его дело в заочном порядке.

До этого суд в Москве заочно приговорил к пожизненному заключению основателя «Русского добровольческого корпуса» и организатора весенних нападений на регионы России Дениса Капустина.

Ранее жителя Кузбасса задержали за попытку вступить в ряды ВСУ.

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