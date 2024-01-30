Режиссер «Гардемаринов» рассказала, чего не хватает российскому кино

Режиссер серии фильмов о гардемаринах и новых картин «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война» Светлана Дружинина рассказала, чего не хватает российскому кино. Ее цитируют «Аргументы и факты».

«Да, у нас сейчас много развлекательных фильмов. Но я надеюсь, что в скором времени мы перейдем к более серьезному изучению пространства, времени и причинно-следственных связей», — сказала она, предлагая темы для того, чтобы «поразмыслить и реализовать на экране».

88-летняя кинематографистка напомнила, какое кино снимали в период Великой Отечественной войны, приведя в пример картины «Жди меня» (1943), «Она защищает Родину» (1943), «Три танкиста» (1941).

«Это создавалось мгновенно. Сейчас огромное количество сюжетов! Просто послушайте программу «Наши», которую ведут Харатьян и Юта, вы просто напитаетесь сюжетами», — заключила Дружинина, добавив, что для реализации похожих замыслов нужны только желание и время.

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