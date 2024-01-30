Певец Панайотов рассказал о строгой диете: «Сижу на воде и рыбе»

Певец Александр Панайотов признался в беседе с Prozvezd, что уже два месяца соблюдает строгую диету.

«Два месяца сижу на воде и на рыбе фактически», — рассказал артист.

Панайотов ежедневно ест сибас и лосось, может позволить себе обезжиренные йогурты, отруби и молоко. Все остальное ему есть запрещено. Артист отметил, что ему тяжело соблюдать диету.

«Вот вы едите все что хотите, а мне приходится от многого отказываться. Нельзя овощи, фрукты. Нельзя ягоды. А я так хочу хотя бы яблоко съесть!» — поделился исполнитель.

Панайотов добавил, что за эти два месяца похудел на десять килограмм. Певец похвастался, что стал влезать в старые пиджаки. Исполнитель уточнил, что не занимается спортом.

«Весь спорт в моей жизни исключительно виде концертов. За выступление я теряю достаточное количество калорий», — заявил певец.

В мае 2023 года Панайотов признался, что является шопоголиком. Артист рассказал, что никогда не смотрит на ценник, если ему нравится какая-то вещь. По словам музыканта, таким образом он «безрассудно» купил дорогостоящий пуховик перед летом. Певец уверен, что его шопоголизм — болезнь.

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