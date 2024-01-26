Уехавший из России комик Белый усомнился в возможности вернуться

Популярный стендап-комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом), переехавший в Испанию, в интервью Bild, усомнился в том, что в ближайшее время сможет вернуться в Москву.

«Это какой-то слишком оптимистичный план, мне кажется, это такой самообман. Я все больше утверждаюсь, что в моей жизни и жизни моей семьи начался долгий новый период», — высказался он о возможности возвращения в Россию.

Белый добавил, что в стране могут ужесточить законы об иноагентах, и это сделает его возвращение еще менее вероятным.

Также он в подкасте «LAIKA PRO» рассказал, что получал 40-50 тысяч рублей в месяц на шоу Comedy Club. Кроме этого он вспомнил, что на съемках шоу Comedy Club была очень сложная публика.

15 января православный активист Александр Морозов подал иск в Пресненский суд Москвы к комику Руслану Белому.

Ранее звезда Comedy Club рассказал, куда бы мог переехать.