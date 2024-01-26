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Леонид Ярмольник признался, что не понял сути романа Булгакова из-за нехватки образования

Актер Леонид Ярмольник заявил, что не понимает сюжет «Мастера и Маргариты»

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Актер Леонид Ярмольник в разговоре с kp.ru признался, что не понял сути романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

«Я впервые прочитал роман, когда еще учился в школе, но нифига не понял. Перечитал, уже когда пришел на «Таганку» в 76 году. Не буду выпендриваться, но есть масса вещей, которые в силу недостатка образования или знаний истории я не понимаю. Иногда мне кто-то подсказывает из тех людей, кто разбирается», — отметил Ярмольник.

Исполнитель роли доктора Стравинского в новой экранизации признался, что не любит «раскладывать по полочкам» сюжет произведения. Он предположил, что фильм Михаила Локшина вызовет у зрителей желание прочитать роман Булгакова. Ярмольник считает, что фильм в любом случае не сможет вместить в себя все сюжетные линии, которые были в оригинальной книге.

Светская премьера «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина прошла накануне в московском кинотеатре «Октябрь». Главные роли в фильме сыграли Евгений Цыганов (Мастер) и Юлия Снигирь (Маргарита). По словам артистки, экранизация популярного романа Михаила Булгакова не идентична каноничному сюжету.

Ранее Юлия Снигирь рассказала о ссорах с Евгением Цыгановым на съемках «Мастера и Маргариты».

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