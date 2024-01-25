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Стал известен гонорар Александра Петрова

76.ru: гонорар актера Петрова составил полмиллиона рублей за смену в кино

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Актер Александр Петров зарабатывает от полумиллиона рублей за смену в кино. Об этом сообщает 76.ru.

По данным издания, гонорар Петрова на съемках может достигать 700 тысяч рублей. Актер также работает в театре. Он участвует в спектакле «Петя и волк». Источник из театра Ермоловой заявил в разговоре с 76.ru, что актерам платят непосредственно «за выход» и сумма может достигать максимум 100 тысяч рублей.

Помимо работы в театре и кино, Петров зарабатывает на рекламных контрактах, однако стоимость услуг актера неизвестна.

В декабре 2023 года Telegram-канал «Светский хроник» сообщил, что Петров продает свою квартиру в Москве. Артист выставил на продажу двухуровневый пентхаус с террасой, сауной и гамаком-сеткой. Жилье оценивается в 57 миллионов рублей. При этом, как отмечает издание, стартовая цена квартиры была 63 миллиона рублей.

15 сентября Петров женился и выложил фото с регистрации брака. Артист рассказывал, что познакомился с возлюбленной случайно на улице. Его супруга Виктория Антонова работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК).

Ранее актриса Мария Аронова заявила, что Александр Петров уговорил ее на съемки «Льда-3».

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