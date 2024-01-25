Мишустин раскрыл, зачем нужны правительственные награды в области культуры

Семь наград ежегодной правительственной премии в области культуры были вручены главой правительства Михаилом Мишустиным. Он раскрыл их смысл, пишет РИА Новости.

«Культура тесно переплетается с судьбой народа. То, что происходит в стране, в мире, зачастую отражается в творчестве писателей, артистов, музыкантов и художников», — сказал Мишустин на открытии церемонии.

Первым среди награжденных стал альтист и дирижер Юрий Башмет за концерт-реквием «22 июня. Ровно в 4 утра», посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны, который был поставлен еще в 2021 году.

Награды также получили организаторы VI Всемирной Фольклориады в Башкирии, Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы» в Дагестане, социальный проект «Цирк — детям села», музейный центр «Московский дом Достоевского», спектакль «Я — Сергей Образцов» в одноименном театре кукол и чеченский одноактный балет «Под небом вайнахов».

До этого стартовавшая в ноябре прошлого года грандиозная выставка-форум «Россия» на ВДНХ стала одним из главных событий уходящего года. По масштабу и замыслу подобного в столице еще происходило. На площади 26,5 га представлены все 89 субъектов страны, 26 павильонов, 131 экспозиция, 70 интерактивных площадок. Под выставку занято 67 объектов ВДНХ — такого размаха не было даже во времена СССР. Что можно было на ней увидеть — в материале «Газеты.Ru».

15 декабря в Ленинградской области наградили лауреатов премии «Команда Путина».

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