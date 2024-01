Актерский состав фильма «Как приручить дракона» пополнился четырьмя новичками

В актерский состав нового фильма «Как приручить дракона» вошли актеры-новички: Джулиан Деннисон, Габриэль Хауэлл, Бронвин Джеймс и Гарри Тревалдуин, они сыграют Рыбьенога, Сморкалу и дуэт сестры и брата Забияку и Таффната соответственно. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Персонажи входят в группу друзей Иккинга, которые со временем научатся дружить в драконами и не бояться их.

Мейсон Темз («Черный телефон») и Нико Паркер («Последние из нас») исполняют роли Иккинга и Астрид, молодых подростков, которые дружат с драконами.

Джерард Батлер, озвучивший Стоика Огромного, лидера клана викингов и отца Иккинга, повторяет его уже вживую, а Ник Фрост играет Плеваку Отрыжку, верного друга и советника Стоика.

Продюсерами проекта являются Дин ДеБлуа, который был соавтором сценария и режиссером оригинальной трилогии, Марк Платт и Адам Сигел. Вице-президент по производству Лекси Барта курирует фильм от имени студии Universal.

Дату выпуска киноленты назначили на 13 июня 2025 года.

До этого стало известно, что звезда The Last of Us Нико Паркер сыграет в экранизации мультфильма «Как приручить дракона».

