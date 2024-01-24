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Лидия Федосеева-Шукшина возмутилась новостями о проблемах со здоровьем

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина заверила, что у нее нет остеопороза

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НТВ

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина заявила kp.ru, что у нее нет остеопороза, но имеются нормальные для пожилых людей проблемы с суставами.

Недавно в Telegram-каналах появилась информация о том, что коленные суставы 85-летней артистки деформированы, а ноги могут сгибаться только до прямого угла в 90 градусов. Якобы после рентгена врачи диагностировали Федосеевой-Шукшиной остеопороз, из-за которого у человека начинают разрушаться кости. Сама артистка заверила, что подобных проблем она не испытывает.

«Не перестаю удивляться нашим СМИ, откуда они берут эту информацию? Нет у меня никакого остеопороза, есть мои 85 лет и соответствующее этому возрасту состояние суставов, которое я сейчас поддерживаю различными процедурами. Я не видела ни одного человека моего возраста, который не жаловался бы на боль в суставах. Это болезнь старения!» — высказалась Федосеева-Шукшина.

Она подчеркнула, что пенсионеры по всему земному шару страдают от подобных проблем со здоровьем. При этом артистка заверила, что в душе чувствует себя не старше 50 лет. Она также поблагодарила дочь Ольгу Шукшину за то, что девушка заботится о пожилой родственнице.

Ранее в Москве прошла премьера экранизации «Мастера и Маргариты».

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