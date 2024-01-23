Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Телеканал ТНТ Music оштрафовали на миллион рублей из-за клипа с мужчинами в бикини

Канал ТНТ Music оштрафовали за ЛГБТ*-пропаганду клип группы Years & Years

close
100%
VEVO

Басманный суд Москвы оштрафовал телеканал ТНТ Music на миллион рублей из-за клипа с танцующими в бикини и накрашенными мужчинами. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

О том, что ТНТ Music (компания «Фонбет ТВ») оштрафовали на миллион рублей по статье о демонстрации ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)-отношений, стало известно еще в декабре, но мотивированное решение суд опубликовал позже.

Согласно документу, протокол был составлен из-за трансляции клипа диджея Regard и группы Years & Years «Hallucination». Клип транслировался с возрастным ограничением «16+». Эксперты признали, что ролик должен быть запрещен для детей из-за сцен с «демонстрацией нетрадиционных отношений» — нескольких секунд, посвященных танцу двоих мужчин, якобы выражающего «сексуальное взаимодействие между лицами одного пола».

Известно, что лейбл VEVO запретил показ клипа в России на видеохостинге YouTube.

Накануне сообщалось, что новый роман российского писателя Владимира Сорокина «Наследие» потребовали проверить на пропаганду ЛГБТ.

Ранее стало известно, что с декабря 2022 года Роскомнадзор (РКН) составил против онлайн-кинотеатров 52 административных протокола за демонстрацию ЛГБТ несовершеннолетним и два протокола — за их пропаганду.

*  «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами