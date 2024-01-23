Телеканал ТНТ Music оштрафовали на миллион рублей из-за клипа с мужчинами в бикини

Басманный суд Москвы оштрафовал телеканал ТНТ Music на миллион рублей из-за клипа с танцующими в бикини и накрашенными мужчинами. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

О том, что ТНТ Music (компания «Фонбет ТВ») оштрафовали на миллион рублей по статье о демонстрации ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)-отношений, стало известно еще в декабре, но мотивированное решение суд опубликовал позже.

Согласно документу, протокол был составлен из-за трансляции клипа диджея Regard и группы Years & Years «Hallucination». Клип транслировался с возрастным ограничением «16+». Эксперты признали, что ролик должен быть запрещен для детей из-за сцен с «демонстрацией нетрадиционных отношений» — нескольких секунд, посвященных танцу двоих мужчин, якобы выражающего «сексуальное взаимодействие между лицами одного пола».

Известно, что лейбл VEVO запретил показ клипа в России на видеохостинге YouTube.

Накануне сообщалось, что новый роман российского писателя Владимира Сорокина «Наследие» потребовали проверить на пропаганду ЛГБТ.

Ранее стало известно, что с декабря 2022 года Роскомнадзор (РКН) составил против онлайн-кинотеатров 52 административных протокола за демонстрацию ЛГБТ несовершеннолетним и два протокола — за их пропаганду.