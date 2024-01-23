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Катя Лель простила продюсера, который устроил ей бойкот на ТВ после разрыва

Певица Лель призналась, что простила Волкова после известий о раке продюсера

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Шоу «Суперстар!»/НТВ

Певица Катя Лель в эфире шоу «Малахов» рассказала, как простила экс-возлюбленного, продюсера Александра Волкова после тяжелого расставания.

«Он сказал: Если ты родишь, я этого ребенка не признаю». Я готова была родить ребенка, готова была подарить жизнь — но вся война была из-за детей. Если ты не готов, то отпусти меня, я буду отдавать тебе 50%, я готова работать. «Нет, либо ты со мной, либо война», — вспомнила Лель.

По словам артистки, после разрыва с продюсером в ее жизни наступила черная полоса, так как Волков объявил ей бойкот — концерты Лель стали отменять, а на радио и телевидении перестали крутить ее хиты. Исполнительницу даже пытались вывести из самолета под вымышленным предлогом, но тогда за артистку заступилась сенатор.

В 2006 году судебные тяжбы Лель и Волкова подошли к концу, певице удалось отстоять права на исполнение своих треков. А еще спустя девять месяцев Волкову диагностировали рак, Лель поддержала бывшего возлюбленного.

«После судов через девять месяцев он заболел — и мне звонили мои коллеги, все советовали просить прощения у него. Я тогда написала: «Саша, держись». А через девять месяцев его не стало. Я жалею, что он сделал такой выбор и не смог справиться с бедой», — резюмировала певица.

Ранее Катя Лель заявила, что бывший муж до конца не принял развод.

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