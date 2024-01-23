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На концерт Орбакайте пожаловались активисты

Активисты требуют отменить концерт Орбакайте в Благовещенске

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Активисты союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций опубликовали в своем Telegram-канале «ZОV России» письмо к губернатору Амурской области, в котором потребовали отменить концерт Кристины Орбакайте в Благовещенске.

«Мы категорически требуем отменить гастроли гражданки США. Большинство жителей Амурской области категорически против проведения концертов К.Орбакайте на территории Амурской области. <...> Просим также эту информацию отправить в компетентные органы для проверки наличия в концертной группе К. Орбакайте сотрудников ЦРУ или иных разведывательных организаций», — сказано в заявлении.

Накануне концертный директор певицы Кристины Орбакайте Александр Качан заявил, что не понимает, с чем связана отмена концерта артистки в Улан-Удэ.

19 января министерство спорта и молодежной политики Бурятии приняло решение отменить выступление певицы после жалобы активистов. За два дня до этого бурятская общественная организация ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов потребовала у министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой отменить гастроли певицы Кристины Орбакайте в республике.

Причиной для отмены концертов общественная организация назвала то, что Орбакайте якобы финансировала Вооруженные силы Украины (ВСУ).Руководитель организации «Боевое братство» Жамбал-Жамсо Жанаев заявил, что население Бурятии очень патриотично, поэтому они негативно относятся к артистам, которые выступают против России.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье отменили концерт Лолиты.

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