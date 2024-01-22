Концертный директор Орбакайте об отмене ее выступления: «Вообще ничего не понимаем»

Концертный директор певицы Кристины Орбакайте Александр Качан заявил, что не понимает, с чем связана отмена концерта артистки в Улан-Удэ. Об этом он рассказал в беседе с интернет-изданием «Абзац». Концерт «На бис!» Кристины Орбакайте должен был состояться 13 марта в Улан-Удэ.

«Вообще ничего не понимаем. Артистка была на федеральных каналах в новогодних программах. Непонятно, на каком основании теперь происходит это, зачем, из-за чего», — сказал Качан.

19 января министерство спорта и молодежной политики Бурятии приняло решение отменить концерт Орбакайте после жалобы активистов. За два дня до этого бурятская общественная организация ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов потребовала у министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой отменить гастроли певицы Кристины Орбакайте в республике. Причиной для отмены концертов общественная организация назвала то, что Орбакайте якобы финансировала Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Руководитель организации «Боевое братство» Жамбал-Жамсо Жанаев заявил, что население Бурятии очень патриотично, поэтому они негативно относятся к артистам, которые выступают против России.

Ранее Орбакайте опубликовала романтичное фото с мужем, который моложе нее на семь лет.