Кристина Асмус поздравила Биковича и пожаловалась на «личностные разложения» в шоу-бизнесе

Актриса Кристина Асмус в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поздравила актера Милоша Биковича с днем рождения и намекнула на конфликт с Сашей Петровым.

«Я так много в последнее время наблюдаю личностных разложений. Близкие и далекие мне люди тотально сходят с ума, унижая всех и вся, хотят быть великими, лишь бы перформансы на сцене, а не тему… да в тусовку пожирнее (а какой ценой — неважно)», — пожаловалась Асмус.

При этом артистка назвала Биковича своим другом и добавила, что о профессиональных качествах актера можно написать книгу. Асмус также сделала особый акцент на порядочности сербского актера. Вместе с этим звезда «Интернов» считает, что по сути своей Бикович вовсе не актер.

«Не актер по своей сути, ты выбираешь внятные ценности и несешь их. Будь всегда в контакте со своей интуицией. И самое главное — с рождением сына. Счастлива за вас неимоверно», — резюмировала артистка.

15 сентября Петров женился на Виктории Антоновой. До этого актер три года находился в отношениях с актрисой Стасей Милославской. После этой новости Асмус пошутила над Петровым в соцсетях. Позднее актриса рассказала в Instagram, что «один ранимый друг» пытается лишить ее работы через продюсеров.

Ранее Катя Лель заявила, что бывший муж до конца не принял развод.