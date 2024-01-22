Катя Лель о реакции мужа на развод: «Не поверил»

Певица Катя Лель заявила в передаче «Малахов», что очень тепло рассталась с экс-супругом Игорем Кузнецовым.

По мнению Лель, Кузнецов не до конца принял расставание и не поверил в развод.

«Я помню хорошо крайнюю нашу встречу у лифта. Обнялись, поцеловались, благословили друг друга, поблагодарили, пожелали счастья и отпустили», — поделилась артистка.

7 декабря Катя Лель сообщила, что развелась с мужем Игорем Кузнецовым после 15 лет брака. Причиной расставания стало недоверие к супругу. При этом исполнительница заверила, что сейчас ее сердце свободно, а она сама — счастлива. О решении развестись с мужем звезда сообщила с улыбкой на устах. Лель считает, что люди рождены для того, чтобы быть счастливыми, и никто не вправе лишать их этой возможности.

Катя Лель и Игорь Кузнецов познакомились на концерте. В 2008 году пара официально узаконила свои отношения: вместе Кузнецов и Лель были на протяжении 18 лет, а в браке — 15. Примерно через год после торжества у пары родилась дочь Эмилия.

Ранее Катя Лель рассказала, как чуть не сошла с ума от счастья.