Бородина объяснила, почему не ревнует партнеров

Телеведущая Ксения Бородина опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что является ревнивым человеком.

Бородина заявила, что ревность происходит из-за неуверенности к себе. Также, по ее мнению, женщина может ревновать из-за ненадежного партнера, который «не пропускает ни одной юбки».

«Конечно, женщины сходят с ума и становятся безумными ревнивцами. Если рядом человек, который любит и верен вам, то ревности нет места, потому что ты чувствуешь себя королевой», — отметила телеведущая.

Ксения Бородина была замужем дважды. Первым ее супругом стал предприниматель Юрий Будагов в 2008 году. В 2009-м ведущая родила дочь Марусю. Однако через три года после появления на свет ребенка пара развелась.

В 2015-м теледива сыграла свадьбу с бизнесменом Курбаном Омаровым. В том же году у них родилась дочь Теона. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись. После расставания со вторым мужем Бородина держит свою личную жизнь в секрете. Телеведущая не препятствует общению дочерей со своими отцами.

Бородина содержит своих детей самостоятельно за исключением положенных по закону алиментов от одного из отцов.

Ранее Бородина ответила на обвинения в обмане в шоу «Окна».