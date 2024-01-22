Ларису Лужину посадили на диету из-за проблем со здоровьем

Актриса Лариса Лужина сидит на диете после ухудшения самочувствия. Об этом сообщает mk.ru.

В рацион Лужиной входит геркулесовая каша. Артистка также старается отказаться от острых блюд. Как отмечает издание, актрисе очень сложно соблюдать диету. Врачи прописали звезде медикаменты для сердечного ритма и посоветовали спустя три месяца снова пройти обследование.

На данный момент Лужина находится дома, где следит за давлением и пульсом. По данным издания, актриса имеет нормальные показатели давления, ее пульс увеличен и есть проблемы с дыханием.

13 декабря 2023 года Telegram-канал Mash сообщил, что 12 декабря у Лужиной случился сердечный приступ. 22 декабря артистка рассказала, что чувствует себя лучше, хоть и находится в больнице.

По словам 84-летней артистки, врачи не захотели ставить ей кардиостимулятор несмотря на диагноз — мерцательная аритмия. Лужина уточнила: медики приняли такое решение, так как у актрисы уже была серьезная операция на сердце, а кардиостимулятор в таком случае мог привести к проблемам со здоровьем.

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