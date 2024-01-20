Сериал «Клипот» назвали наследником традиций русской литературы

В сериале «Клипот» можно усмотреть аллюзию на знаменитый роман Федора Достоевского «Бесы», считает генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», кинорежиссер, народный артист РФ Карен Шахназаров.

«Насколько мне известно, четырехсерийная картина заявлена как некая аллюзия на знаменитый роман Федора Достоевского «Бесы». По сути, это новый взгляд на классический русский философский конфликт «фронда — государство», правда, уже в современных реалиях», — сказал Шахназаров.

По его мнению, сериал интересен вечной темой - историей о конфликте отцов и детей.

«Это сериал о психологии молодых: кто их ведет и куда? Могут ли родители как-то уберечь их, и кто виноват, когда дети сворачивают со светлой дороги? Эти темы актуальны всегда - что в 19 веке, что в 21. Федор Михайлович в свое время прекрасно описал, как «бунтарями» становятся от скуки и гордыни, от пустоты и отсутствия внутреннего стержня. Но он уже убедительно показал в своих произведениях, что вера – главный ориентир, который ведет к свету, прощению, надежде», — считает кинорежиссер.

Карен Шахназаров выразил надежду, что создатели сериала «Клипот» разделяют нравственные посылы великого писателя.

Также кинорежиссер отметил, что в сериале много не «распиаренных» талантов.

«В сериале много интересных молодых лиц, не «распиаренных» талантов. Насколько удачной окажется эта работа, насколько точно попадет в «нерв» нашей эпохи, конечно, можно будет судить только после премьеры. Но то, что сериал «Клипот» созвучен своему времени и вызовет интерес у зрителя, особенно молодого – у меня сомнений нет», — заключил Шахназаров.

Ранее в онлайн-кинотеатре Premier состоялась премьера сериала «Клипот» про «золотую молодежь», объединившуюся против авторитета своих влиятельных родителей.