Максим Фадеев посоветовал уехавшим из России артистам следить за своим ртом

Продюсер Максим Фадеев посоветовал уехавшим из России артистам последить за собой и своим ртом. Об этом сообщает kp.ru.

По словам Фадеева, он не понимает, почему уехавшие звезды «продолжают оскорблять» Россию даже после эмиграции. Он отметил, что такие артисты обычно выступают перед русскоговорящими эмигрантами. Продюсер считает, что западная аудитория не особо заинтересована в концертах таких знаменитостей, так как их не знает.

«Среди них нет Бродского, Тарковского, Рахманинова или Барышникова. Потому что все упомянутые мной любили свою страну, обожали Россию и мечтали сюда вернуться. А такие, как Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) и ему подобные, лучше бы последили за собой, за своим ртом и за тем, что он произносит», — заявил продюсер.

Фадеев назвал основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича главным плагиатором страны и клоуном. Продюсер заявил, что презирает высказывания музыканта.

Макаревич переехал в Израиль с супругой Эйнат Кляйн после начала специальной военной операции на Украине. В конце октября рок-музыкант избавился от последней недвижимости в России, переписав свой особняк на сестру Наталью, а на сына Ивана — долю жилья на Ленинском проспекте в Москве.

Ранее активисты потребовали лишить Макаревича звания народного артиста РФ.