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Рэпера 6ix9ine арестовали по обвинению в домашнем насилии

В Доминикане арестован рэпер 6ix9ine

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Global Look Press

Рэпер Tekashi 6ix9ine (настоящее имя Даниэль Эрнандес) был арестован по обвинению в домашнем насилии в Доминиканской республике. Об этом сообщает Page Six.

Сейчас 27-летний артист находится в тюрьме в столице Доминиканы Санто-Доминго. Он предстанет перед судом 25 января. Судья решит, останется Эрнандес в камере или может быть выпущен под залог.

Детали преступления, в котором подозревают Эрнандеса, неизвестны.

Месяц назад девушка артиста Яйлин была арестована после того, как напала на 6ix9ine и его машину Bentley с ломиком. Она призналась, что хотела причинить Эрнандесу финансовый ущерб после того, как он взял ее деньги и паспорт.

22 марта 2023 года сообщалось, что 6ix9ine подвергся нападению группы мужчин в Южной Флориде. Музыканта избили в спортзале. Он был доставлен в больницу после избиения. В том же году его арестовали за неявку в суд.

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