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«Настоящее счастье»: Алексей Глызин рассказал о сне, из которого не хочется просыпаться

Певец Алексей Глызин признался, что иногда летает на космическом корабле во снах

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alexey.glyzin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Алексей Глызин в разговоре с PROZvezd признался, что иногда ему снится сон, после которого артисту не хочется просыпаться.

«Мне иногда снится космический корабль, на котором я нахожусь. Вижу Землю в иллюминаторе… И, когда просыпаюсь, жалею, что проснулся, мне снова хочется в этот яркий и краткий сон. А иногда я во сне летаю. Это настоящее счастье, когда случаются такие моменты, пусть и в небытии», — посетовал Глызин.

Музыканту недавно исполнилось 70 лет, он считает, что это «серьезный возраст», который подходит для того, чтобы начать заниматься политикой. Победитель шоу «Суперстар» похвастался, что в свои годы все еще хорошо поет и выступает. Глызин счастлив от того, что в 70 лет еще не впал в маразм. Сейчас артист хочет по максимуму совершать хорошие поступки, а также много работать, чтобы реализовать все свои творческие планы.

«Ошибки делал, ведь идеальных людей нет. Наступал на грабли – и неоднократно. По башке ударяло неслабо! Но это полезный опыт», — резюмировал Глызин.

Ранее Глызин рассказал об общих интересах с Якубовичем.

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