«Нас выкинули хамским образом»: Герман-младший об «отмене» русской культуры

Режиссер Алексей Герман-младший в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что через несколько лет никто и не вспомнит о попытках Запада «отменить» российскую культуру.

«Мы все прекрасно понимаем, что Россию нельзя удалить с карты мира, русскую культуру «отменить» невозможно. Можно как угодно переименовывать наших художников, нести фантасмагорический бред о том, что Лев Толстой «слишком имперский». Эти глупости никто не вспомнит через какое-то количество лет», — высказался Герман-младший.

При этом кинематографист пожаловался, что зарубежные коллеги избегают общения с российскими деятелями культуры. В частности, Герман-младший пожаловался, что его фильм «Дело» лишился европейского проката. Режиссер считает, что российскую сторону «хамским образом выкинули» из международных фестивалей и других аналогичных культурных мероприятий.

«Бегать и выпрашивать «Возьмите меня на фестиваль в Европу» не буду. Не хотят общаться — не надо. Захотят общаться — будем общаться», — резюмировал Герман-младший.

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