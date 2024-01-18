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Друг Нюши о разводе певицы: «Слухи о расставании преувеличены»

Директор Нюши Денис Орлов назвал слухами новости о разводе певицы

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nyusha_nyusha/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Друг и директор певицы Нюши Денис Орлов опроверг информацию о разводе исполнительницы с мужем Игорем Сивовым. Его слова передает «СтарХит».

«Я вчера разговаривал с Нюшей по видеосвязи. Она была не только в обручальном кольце, но и вместе с Игорем за ужином. Поэтому слухи об их расставании сильно преувеличены, они не развелись», — заявил Орлов.

Он отметил, что певица сняла обручальное кольцо, из-за которого и появились слухи о расставании пары, для фотосессии. Он отметил, что украшение иногда может не подходить к образу, поэтому артисты часто выступают на сцене без обручальных колец.

16 января сообщалось, что на последнем фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Нюша предстала без обручального кольца, а последний совместный снимок с мужем Игорем Сивовым звезда выложила в ноябре 2023 года.

Некоторые Telegram-каналы отмечали, что звездная пара отписалась друг от друга в Instagram. Однако «Газета.Ru» заметила, что на момент написания новости Сивов и Нюша были подписаны друг на друга.

Артистка родила дочь Серафиму-Симбу от бизнесмена Игоря Сивова, за которого вышла замуж летом 2017 года. Певица отмечала, что они действительно назвали девочку в честь главного персонажа их любимого мультфильма «Король Лев». По словам звезды, она уже давно не обращает внимания на язвительные комментарии в сети по этому поводу, а многие высказывания даже заставляют ее искренне смеяться. У супругов также подрастает годовалый сын Саффрон.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Ченнинга Татума беременна третьим ребенком.

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