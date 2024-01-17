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Волочкова рассказала об обиде на Ивлееву

Балерина Волочкова назвала Ивлееву предателем

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Volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова призналась на пресс-конференции в Москве, что не пошла на «голую вечеринку» Насти Ивлеевой из-за обиды на блогершу. Об этом сообщает News.ru.

Волочкова назвала Ивлееву предателем. Он объяснила, что телеведущая говорила гадости за ее спиной. Артистка отметила, что блогерша была у нее в гостях. Танцовщица также снималась вместе с актером Никитой Джигурдой в шоу Ивлеевой.

«А потом она же сидела и обсуждала меня с Аленой Блин (журналисткой Аленой Жигаловой. – «Газета.Ru»). Они про меня гадости лили... Как я пойду на вечеринку после такого?» — возмутилась балерина.

По словам Волочковой, она также знала, что на мероприятии будет «вертеп», поэтому отказалась от участия.

20 декабря Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор», которую в том числе посетил Киркоров. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие вызвало большой скандал, а участников вечера раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке.

Ранее стало известно, сколько миллионов потеряла Лолита из-за «голой» вечеринки.

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