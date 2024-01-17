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Марго Робби рассказала, какой актер ей нравился в детстве

Актриса Марго Робби назвала Арагорна из «Властелина колец» своим крашем

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Mario Anzuoni/Reuters

Актриса Марго Робби призналась, что в детстве ее привлекал персонаж Арагорн из «Властелина колец». Об этом звезда «Барби» рассказала в беседе с W Magazine, где отвечала на вопросы вместе с коллегой по «Барби» Райаном Гослингом.

Она пояснила, что ей нравился именно актер Вигго Мортенсен в образе Арагорна из культовой трилогии от Warner Bros, а не персонаж книги.

Актер Райан Гослинг, в свою очередь, назвал своим первым крашем актрису Ракель Уэлч из «Маппет-шоу». Он признался, что она была одета как пещерная женщина и танцевала с большим кукольным пауком. Актер добавил, что ему «это нравилось больше, чем что-либо».

15 января сообщалось, что удивленное лицо Райана Гослинга стало новым мемом. Актер посетил ежегодную премию Critics Choice Awards в Лос-Анджелесе. Его композиция «Я просто Кен» из фильма «Барби» получила на фестивале награду за лучшую оригинальную песню. Гослинг был шокирован победой и не смог скрыть своих эмоций. Кадры с удивленным выражением лица актера завирусились в социальных сетях.

Ранее стало известно, что москвич пожаловался в полицию на детский сериал «Скибиди Туалет».

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