«Остаться человеком»: жена Кологривого вступилась за актера после критики

Жена Никиты Кологривого, актриса Александрина Питиримова в беседе с изданием «СтарХит» вступилась за супруга на фоне критики со стороны общественности и других звезд.

«Никита — машина, трудяга! Поверьте, не знаю ни одного человека, который бы столько работал. По поводу критики или уважения, это лишь чье-то мнение, фантазия, мысли. Знаю одно: он добился того, к чему шел, и сейчас для него это важно, и пусть будет так», — отметила Питиримова.

Она выразила мнение, что Кологривый уже добился актерской славы, поэтому слова посторонних особой роли не играют. Артистка пожелала каждому, кто столкнется с популярностью, «остаться человеком».

В начале января Никита Кологривый раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. Затем артист высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его «лжеартистом». Также актер раскритиковал коллег по сериалу «Слово пацана», отметив, что они не выкладывались на 100%.

Спустя некоторое время Бортич ответила Кологривому, а в адрес артиста стали сыпаться упреки и предположения, что актер страдает звездной болезнью. В частности, блогер Отар Кушанашвили считает, что исполнителя роли Кащея в сериале «Слово пацана» перехвалили сверх всякой меры.

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