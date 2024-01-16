Юрий Лоза рассказал, согласится ли выступать на одной сцене с SHAMAN

Певец и композитор Юрий Лоза в разговоре с «Вечерней Москвой» заявил, что не наблюдает нежелание российских артистов выступать на одной сцене с SHAMAN.

«Я не наблюдаю того, чтобы кто-то из артистов отказывался работать на одной сцене с SHAMAN. Я постоянно вижу его выступления в сборных концертах. Мне все равно, с кем работать. Я выступал в разных сборных программах и никогда не задавал вопрос, кто из коллег там будет», — отметил Лоза.

При этом музыкант подчеркнул, что артисты не могут отказываться выступать с определенными коллегами, даже если их взгляды на творчество не совпадают. Лоза считает, что звезд не должно интересовать, кто будет с ними выступать на одной сцене, если только знаменитости не задействованы в тематической программе.

«Иначе если передача посвящена конкретной идее, то, конечно, в нее собирают определенный набор артистов. А в обычный сборный концерт можно пригласить кого угодно. Это касается только тех, кто занимается организацией этой программы», — резюмировал артист.

Ранее Ургант призвал россиян «немного оттаять» и следить за ним в соцсетях.