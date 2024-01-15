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Наташа Королева объяснила, почему девушкам с маленькой грудью не стоит переживать

Певица Наташа Королева похвасталась увеличением груди на два размера после 50 лет

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Певица Наташа Королева в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала видео из гримерки с подготовки к выступлению.

На ролике артистка позирует в красном платье, пока визажист накладывает грим на декольте певицы. Королева посоветовала девушкам с маленькой грудью не переживать из-за этого и похвасталась, что к 50 годам ее бюст увеличился на два размера.

«Всем девочкам, которые переживают за маленькие сиськи, хочу сказать: не волнуйтесь. В 50 сиськи вырастают. Правда. У меня на два размера. DD, реально DD, я в шоке», — подчеркнула Королева.

В 2002 году Наташа Королева родила первенца от танцора Сергея Глушко, выступающего под псевдонимом Тарзан, а через год официально зарегистрировала с ним отношения. Певица неоднократно говорила в интервью, что мечтала о втором ребенке, однако несколько естественных беременностей, а также ряд попыток ЭКО окончились неудачами. А в 2021 году артистка стала донором яйцеклеток, она скрывала это от семьи два года. Девочка живет с родителями в США.

Ранее Айза намекнула, что за ней ухаживает «любимый бывший» Водонаевой.

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