Милош Бикович рассказал о работе над фильмом Анджелины Джоли

Актер Милош Бикович в интервью «Вокруг-ТВ» раскритиковал фильм Анджелины Джоли «В краю крови и меда», который был выпущен 12 лет назад.

«То, что там показано, я думаю, что это далеко от правды. И не очень высокая художественная ценность, поэтому, если вы не пытались ее достичь, и вы далеки от правды, в чем ценность этого фильма? В кино, мне кажется, не должно быть места для политического высказывания», — отметил Бикович.

Сюжет фильма рассказывает о влюбленных, которых разлучил военный конфликт в Боснии. Спустя некоторое время влюбленные встречаются вновь, но девушка становится пленницей, а мужчина воюет на стороне Сербии. В связи с этим Бикович упомянул работы сербского режиссера Эмира Кустурицы. Артист считает, что постановщику удается хорошо передать настроение жителей Балканского полуострова, хотя и в несколько гиперболизированной манере.

«Вот эта смесь страсти, любви, желания жить, и музыки, и этой яркости, она на Балканах чувствуется. Просто он ее увеличил и немного спрессовал эти разные векторы, которые существуют в нашем обществе», — резюмировал Бикович.

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