«Прикольно звучит»: Анна Пересильд о первом поцелуе на съемках сериала «Слово пацана»

Актриса Анна Пересильд, сыгравшая Айгуль в сериале «Слово пацана», рассказала, что сняла сцену с поцелуем всего за пять дублей. Об этом она заявила в интервью Лауре Джугелии.

«Я не помню, но, по-моему, я не рассказывала, что это мой первый поцелуй. И когда у меня спрашивали: «Ты переживаешь?» Я отвечала: «Нет-нет, я не переживаю!» Да, это был первый поцелуй. И, на самом деле, круто, что он в кино. Это как-то прикольно звучит, что мой первый поцелуй в кино», — рассказала Пересильд.

По словам 14-летней актрисы, она очень переживала по поводу этой сцены, но съемочная команда была очень деликатной, поэтому все обошлось без травмирующих происшествий. Пересильд призналась, что сложнее всего было играть сцену с изнасилованием.

«Тем не менее, я не могу сказать, что у меня остался какой-то осадок. Очень крутое отношения было со стороны команды. Очень деликатно, аккуратно. На мне ничего не отразилось», — заверила артистка.

Она также призналась, что ей запомнилась сцена, в которой Вова Адидас мстит за нее. Пересильд уточнила, что считает Ивана Янковского прекрасным артистом. Девушка наслаждалась его игрой, когда сама смотрела сериал.

Ранее Анна Пересильд рассказала, как попала на кастинг в «Слово пацана».