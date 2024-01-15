Гуф упрекнул Айзу за то, что она настраивает сына против него

Рэпер Гуф в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) упрекнул бывшую жену Айзу за то, что она настраивает их сына Сэма против него.

«Год за годом настраивает ребенка против меня, я отслеживаю это каждый свой приезд на этот волшебный остров. Якобы у Сэма папа психически больной человек, и его лучше сторониться и не воспринимать всерьез. Вы бы видели, как на меня смотрит и общается со мной Сэм», — пожаловался Гуф.

Он также возмутился тому, что спустя 11 лет после развода Айза решила подать в суд на алименты. По словам рэпера, он всегда выделял столько денег на развитие Сэма, сколько попросит его мать. При этом Гуф отметил, что Айза пыталась отправить его на консультацию к верховной жрице Бали, так как ему, по мнению блогера, нужно «почистить карму».

«Сэму, конечно, нельзя ко мне в Таиланд, потому что там я схожу с ума. Хочешь увидеть сына, прилетай на наш Бали, прекрасно зная, как меня там кроет всю дорогу», — резюмировал Гуф.

Айза и Гуф поженились в 2008 году. В 2010-м у них родился сын Сэм. Звезды развелись в 2013-м. В 2021-м Гуф женился на модели Юлии Королевой. В 2022-м у них родилась дочь Тина. В 2023-м модель и рэпер расторгли брак.

Ранее Айза раскрыла, общается ли сын Гуфа с дочерью рэпера от второго брака.