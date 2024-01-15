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Стало известно о состоянии лечащегося от рака актера Владимира Ильина

Shot: рост опухоли у актера Владимира Ильина остановился

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

У актера Владимира Ильина наметилась положительная динамика в лечении от рака. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Как рассказал источник издания, 76-летний артист, игравший в фильмах «Утомленные солнцем», «Авария — дочь мента» и других, лечится от рака предстательной железы и регулярно проходит лучевую терапию в одном из подмосковных центров радиологии.

В беседе с изданием супруга Владимира Ильина рассказала, что актер чувствует себя хорошо. Недавно он перенес операцию на ноге, сейчас ходит и продолжает сниматься в фильмах «Судьба барабанщика» и «Пальма-2».

Владимир Ильин — народный артист России. В 2017 году получил приз кинофестиваля стран БРИКС и премию «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Время первых».

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