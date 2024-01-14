Бикович сравнил подход к съемкам Михалкова и Шипенко

Актер Милош Бикович заявил, что у режиссеров Никиты Михалкова и Клима Шипенко разный подход к съемкам, так как постановщики росли в разные времена и непохожие по характеру. Этим звезда «Холопа» поделился в беседе с »ВокругТВ».

«Никита Михалков — это такая старая школа, больше похоже на работу в театре. Вы выходите на съемочную площадку настолько наполненные, будто вы готовы играть спектакль», — отметил актер.

Бикович признался, что до сих пор помнит фразы из фильма «Солнечный удар» 2014 года Михалкова, хотя обычно забывает текст из своих работ в кино на следующий день. Актер подчеркнул, что похожее происходит при работе в театре: актер может воспроизвести текст из спектаклей трехгодичной давности.

В работе Клима Шипенко актер отметил то, как режиссер «тщательно изучает материю» при работе над фильмом. Он пояснил, что постановщик изучает буквально все по тематике картины.

«Он не боится вызовов. В этом смысле он такой адреналиновый наркоман, готов на все. Эти качества я очень уважаю», — отметил Бикович.

Актер назвал Шипенко своим другом. Он также признался, что очень уважает Никиту Михалкова.

Ранее сообщалось, что Бикович сыграет в новом сезоне сериала «Белый лотос».