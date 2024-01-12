Киркоров пожертвовал 5 млн рублей детям Белгорода

Певец Филипп Киркоров перевел белгородскому фонду «Синяя птица», который занимается помощью детям с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, 5 млн рублей. Об этом сообщили на VK-странице организации.

«Окончание 2023 года принесло нам грусть, страх и смятение. Но 2024 год начинается с чудес, которые вселяют надежду, уверенность и радость!» — написали в посте.

Изначально артист перевел «Синей птице» 2 млн 400 тыс. рублей. В фонде уточнили, что средства пойдут на пособия, материалы для занятий и оборудование актового зала. Затем в организацию поступил еще один платеж от Киркорова на сумму 2 млн 600 тыс. рублей.

В начале января Филипп Киркоров сообщил в своем Telegram-канале, что передаст свой гонорар за «Маску» жителям Белгорода. Это случилось после новостей о том, что исполнителя вырезали из шоу «Рождество с Григорием Лепсом» на Первом канале.

10 января также призвала поучаствовать вместе с ней в сборе средств для жителей Белгорода певица Лолита Милявская. Она заявила, что организатором сбора средств выступает журналистка Ксения Собчак.

Ранее сообщалось, что Киркоров выложил новый трек после скандала с вечеринкой.