Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Телекритик раскрыл, будет ли «Модный приговор» популярен без Александра Васильева

Телекритик Горбунов заявил, что «Модный приговор» будут смотреть и без Васильева

close
100%
Первый канал

Телекритик Александр Горбунов в разговоре с NEWS.ru заявил, что шоу «Модный приговор» будут смотреть и после ухода ведущего Александра Васильева.

«Александр Васильев был не первым ведущим шоу «Модный приговор». До этого программу вел модельер Вячеслав Зайцев, Андрей Бартенев. И это доказывает, что телеканал может при желании заменить любого ведущего», — пояснил Горбунов.

Он уточнил, что формат передачи интересен тем, что гостям шоу подбирают модные образы, благодаря чему они могут изменить свою жизнь в лучшую сторону. По мнению Горбунова, именно формат программы притягивает зрителей, а не личность ведущего. При этом телекритик выразил мнение, что «Модный приговор» стал бы еще интереснее, если бы шоу вели несколько ведущих, сменяющих друг друга. Он также усомнился, что стилист Рогов и актер Верник смогут заинтересовать целевую аудиторию шоу в роли ведущих.

«Александр Рогов, что бы он ни делал, всегда будет ассоциироваться у меня с каналом СТС. Актер Игорь Верник в силу занятости часто пропускал съемки в своих предыдущих телепроектах. И пока неясно, сможет ли он вписаться в шоу и насколько оно будет ему интересным», — уточнил Горбунов.

Ранее ведущая «Спокойной ночи, малыши» рассказала о сложностях работы на проекте.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами