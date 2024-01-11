Митя Фомин вспомнил, как отправился в пешее паломничество в польский монастырь

Певец Митя Фомин в интервью изданию «7 дней» рассказал, как отправился в паломничество с прихожанами католической церкви.

«Я всегда был любознательным, а тут новые знания, интересные люди из-за границы. Времени было много, хватало меня на всех. Сначала примкнул к католикам. Вскоре меня как особо активного и молодого прихожанина направили в паломническую поездку в Польшу», — отметил Фомин.

По словам артиста, религия помогла ему впервые отправиться за рубеж. С другими верующими Фомин добрался до Бреста, откуда они неделю шли пешком в Ченстохову, где в монастыре находится одна из главных святынь Польши — чудотворная икона Божьей Матери. Музыкант вспомнил, что за семь дней пешего паломничества они не раз останавливались на ночлег в домах обычных людей, которые обеспечивали их кровом и едой.

«Видимо, я хорошо себя зарекомендовал, потому что вскоре мне предложили поехать в Денвер на встречу с папой Римским! <...> Громадный стадион, я сижу наверху, в последнем ряду, а понтифик выезжает на папамобиле, делает круг по арене, машет всем ручкой и удаляется», — резюмировал Фомин.

Ранее Митя Фомин пожаловался на скудное питание на шоу «Выжить в Самарканде».