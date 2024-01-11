Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Митя Фомин вспомнил, как отправился в пешее паломничество в польский монастырь

Певец Митя Фомин признался, что ходил в пешее паломничество с католиками

close
100%
Пресс-служба Мити Фомина

Певец Митя Фомин в интервью изданию «7 дней» рассказал, как отправился в паломничество с прихожанами католической церкви.

«Я всегда был любознательным, а тут новые знания, интересные люди из-за границы. Времени было много, хватало меня на всех. Сначала примкнул к католикам. Вскоре меня как особо активного и молодого прихожанина направили в паломническую поездку в Польшу», — отметил Фомин.

По словам артиста, религия помогла ему впервые отправиться за рубеж. С другими верующими Фомин добрался до Бреста, откуда они неделю шли пешком в Ченстохову, где в монастыре находится одна из главных святынь Польши — чудотворная икона Божьей Матери. Музыкант вспомнил, что за семь дней пешего паломничества они не раз останавливались на ночлег в домах обычных людей, которые обеспечивали их кровом и едой.

«Видимо, я хорошо себя зарекомендовал, потому что вскоре мне предложили поехать в Денвер на встречу с папой Римским! <...> Громадный стадион, я сижу наверху, в последнем ряду, а понтифик выезжает на папамобиле, делает круг по арене, машет всем ручкой и удаляется», — резюмировал Фомин.

Ранее Митя Фомин пожаловался на скудное питание на шоу «Выжить в Самарканде».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами